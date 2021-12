La riforma delle tasse premia anche i più poveri. Perché Cgil e Uil sbagliano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La riforma dell’Irpef vale un taglio delle tasse del 10% per le pensioni basse, che arriva al 24% per i dipendenti con redditi bassi. Secondo i primi calcoli sugli effetti dell’intervento in arrivo come emendamento del governo alla manovra, si sottolinea in ambienti della maggioranza, la riforma darà “consistenti” vantaggi anche per le fasce meno abbienti. Un pensionato fino a 20mila euro risparmierà in media 195 euro l’anno, oltre il 10%, un dipendente tra 8 e 20mila euro 193 euro, che però valgono il 24% dell’Irpef. Più in generale ai pensionati va il 33% dei 7 miliardi disponibili, circa 2,3 miliardi, ai dipendenti il 60%, circa 4,3 miliardi. Cifre queste che smontano la narrazione di Cgil e Uil, secondo cui la manovra farebbe poco o nulla per i più poveri. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladell’Irpef vale un tagliodel 10% per le pensioni basse, che arriva al 24% per i dipendenti con redditi bassi. Secondo i primi calcoli sugli effetti dell’intervento in arrivo come emendamento del governo alla manovra, si sottolinea in ambienti della maggioranza, ladarà “consistenti” vantaggiper le fasce meno abbienti. Un pensionato fino a 20mila euro risparmierà in media 195 euro l’anno, oltre il 10%, un dipendente tra 8 e 20mila euro 193 euro, che però valgono il 24% dell’Irpef. Più in generale ai pensionati va il 33% dei 7 miliardi disponibili, circa 2,3 miliardi, ai dipendenti il 60%, circa 4,3 miliardi. Cifre queste che smontano la narrazione die Uil, secondo cui la manovra farebbe poco o nulla per i più. ...

