Juventus-Malmoe 1-0 | bianconeri qualificati come primi | tabellino e highlights

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un gol di Kean al 18’ decide il match. Lo Zenit San Pietroburgo pareggia nel finale contro il Chelsea. Blues secondi– Basta una vittoria di misura contro il modestoper conquistare il primo posto nel girone e andare agli ottavitesta di serie. Lacosì, almeno sulla carta, sarà più agevolata nel sorteggio in vista del primo scontro diretto della seconda fase della Champions League, quella a eliminazione diretta. Lo Zenit ha infatti pareggiato nel finale con il Chelsea per 3-3. A Torino ...

20.40 Champions League,1 - 0prima del girone H. I bianconeri battono 1 - 0 ile approfittano del pareggio del Chelsea in casa dello Zenit. La squadra di Allegri sale a 15 punti, 2 in più ...Lasupera ila Torino per 1 - 0 e conquista la vetta del gruppo H di Champions League grazie al pareggio rocambolesco del Chelsea per 3 - 3 contro lo Zenit San Pietroburgo. La squadra ...Vittoria di misura quella ottenuta questo pomeriggio dalla Juventus di Max Allegri in casa contro il Malmo. La squadra torinese batte gli svedesi come nella gara d’andata, senza riuscire però ad ...Arriva una buona notizia ad alzare il morale di tutto l'ambiente juventino dopo il caos societario scatenatosi nei giorni passati. I bianconeri battono di misura il Malmo tra le mura amiche e complice ...