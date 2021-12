In viaggio da sola e con qualcuno (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Martha Gellhorn, tra le quattro mogli di Ernest Hemingway, è stata l’unica a non voler diventare solamente “una nota a piè di pagina nella vita di qualcun altro”. Giornalista di un coraggio strabiliante – come si vede bene nel documentario di Ken Burns uscito quest’anno – riuscì, a differenza del marito, a salire sulle navi inglesi e a partecipare allo sbarco in Normandia ottenendo il primato di unica donna al D-Day. Dopo la guerra civile spagnola aveva scritto dal fronte di diversi paesi: Finlandia, Hong Kong, Birmania, Singapore, Italia, e, nell’estate del 1945, sarà nel campo liberato di Dachau. Per l’Atlantic coprirà il Vietnam e il conflitto israelo-palestinese. Un curriculum pericolosissimo e glorioso. Compiuti i settant’anni e riconosciuta ormai come la più importante reporter di guerra, scrive nel ’78 la cosa che più si avvicina a un memoir: , dove si concentra ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Martha Gellhorn, tra le quattro mogli di Ernest Hemingway, è stata l’unica a non voler diventaremente “una nota a piè di pagina nella vita di qualcun altro”. Giornalista di un coraggio strabiliante – come si vede bene nel documentario di Ken Burns uscito quest’anno – riuscì, a differenza del marito, a salire sulle navi inglesi e a partecipare allo sbarco in Normandia ottenendo il primato di unica donna al D-Day. Dopo la guerra civile spagnola aveva scritto dal fronte di diversi paesi: Finlandia, Hong Kong, Birmania, Singapore, Italia, e, nell’estate del 1945, sarà nel campo liberato di Dachau. Per l’Atlantic coprirà il Vietnam e il conflitto israelo-palestinese. Un curriculum pericolosissimo e glorioso. Compiuti i settant’anni e riconosciuta ormai come la più importante reporter di guerra, scrive nel ’78 la cosa che più si avvicina a un memoir: , dove si concentra ...

Advertising

OrdaBarbara : @rainbowfreckles Viaggio di lavoro? Trova conforto nel buon cibo accompagnato da un ottimo calice/i di vino. Non sei sola. - peculiharr : a tanto così da comprarmi un biglietto e fare un viaggio da sola - neon_reprise : scompartimento n.6: ho riso, ho pianto, ho pensato (come al solito) che se vivessi mai da sola in russia verrei sch… - __itsmenoe : All’alba delle 03:40 sono arrivata a casa Il viaggio della speranza finisce qui…Che dire signori è stato un piace… - sonojisung : @sonowinwin scusa mi sono fatto un viaggio di sola andata per burkina fasu ?? -

Ultime Notizie dalla rete : viaggio sola Una Vita/ Anticipazioni puntata 8 dicembre: Genoveva tradita da Laura? Bellita si fa prendere da una crisi isterica e decide di organizzare il viaggio e partire ... Con difficoltà cerca di far capire all'amica che Cinta non è sola ma ha vicino a sé il marito Emilio e poi ...

Cosa vuol dire figlio adulterino? C'è una sola eccezione ed interessa i figli nati da un incesto, cioè da due genitori che hanno un ... "Ciao, sono tuo figlio", oppure "ti ricordi di quella notte in occasione di un viaggio di lavoro ...

In viaggio da sola e con qualcuno Il Foglio Speciale Bungie Studios: un viaggio tra le stelle durato trent’anni Recentemente Bungie Studios ha compiuto tren'anni, e noi, per l'occasione, abbiamo deciso di ripercorrere la storia di questa software house.

Bellita si fa prendere da una crisi isterica e decide di organizzare ile partire ... Con difficoltà cerca di far capire all'amica che Cinta non èma ha vicino a sé il marito Emilio e poi ...C'è unaeccezione ed interessa i figli nati da un incesto, cioè da due genitori che hanno un ... "Ciao, sono tuo figlio", oppure "ti ricordi di quella notte in occasione di undi lavoro ...Recentemente Bungie Studios ha compiuto tren'anni, e noi, per l'occasione, abbiamo deciso di ripercorrere la storia di questa software house.