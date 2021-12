Hawkeye | la recensione del quarto episodio | tra introspezione e graditi ritorni

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladeldi, la serie targata Marvel Studios e dedicata a Clint Barton che offre una puntata più introspettiva e con un gradito ritorno. Commedia, azione, sentimenti,. Iniziamo la nostradeldielencando tutti gli ingredienti presenti in questi 40 minuti che sono caratteristici di un prodotto targato Marvel Studios. La serie dedicata a Clint Barton e con protagonista Kate Bishop entra nella sua seconda metà con unche mette in pausa il proseguimento puro e semplice della storia per soffermarsi un po' di più sui personaggi. Si tratta di unpienamente inserito nella continuity del Marvel Cinematic Universe, ...