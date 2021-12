“Hammamet” | Pierfrancesco Favino sull’uomo Craxi nel mosaico ameliano

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il film di Gianni Amelio ““, in onda questa sera su Rai Movie, è un grandioso, perché sa costruire con estrema pazienza, tessera per tessera, “l’umanità difficile” di Bettino, il suo carattere, l’amarezza dei suoi ultimi giorni. Una pellicola che ha fatto parlare tanto e ha diviso sulla puntuale e mimetica interpretazione di un grandee una narrazione che non convince del tutto. Una rottura data forse dall’impresa titanica di imbarcarsi nel racconto di un personaggio politico italiano di quel calibro. “” parla della vita, quando si avvicina la fine ed inizia il momento dei bilanci. E tutto è mosso da ricordi, da rimpianti, da desideri, da nostalgie, da voglia di tramandare qualcosa di se, dalla consapevolezza che il prezzo da ...

, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film biografico, drammatico del 2020 di Gianni Amelio, conFavino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Omero ...Leggi anche › In prima tv su Rai 3 '': l'incredibile trasformazione diFavino in Bettino Craxi › Il Nobel per la Pace ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov: ...Stasera in tv, mercoledì 8 dicembre, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Hammamet» del 2020. Dodicesimo lungometraggio diretto dal regista italiano