F1, Carlos Sainz: "Spero che la lotta tra Hamilton e Verstappen ad Abu Dhabi sia pulita, sempre più in feeling con la Ferrari" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Manca un solo GP al termine del Mondiale 2021 di F1 e la situazione è la seguente: Max Verstappen e Lewis Hamilton con gli stessi punti. 369.5 punti per i due grandi rivali che partiranno da una condizione di parità nel prossimo appuntamento ad Abu Dhabi (10-12 dicembre), seppur l'olandese avrà un piccolo vantaggio. Max, per aver vinto una gara in più rispetto a Lewis, nel caso in cui nessuno dei due ottenesse dei punti diventerebbe campione del mondo. Un'eventualità che ha portato tanti a pensare a un epilogo particolare in stile "Suzuka '90", quando il brasiliano Ayrton Senna e il francese Alain Prost vennero a contatto alla prima curva del primo giro del GP del Giappone, con il successo iridato di Senna. Gli appassionati sperano in un epilogo un po' diverso ed è lo stesso sentimento che prova il Ferrarista ...

