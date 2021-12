Enrico Brignano sotto shock: l’incidente in barca di sua moglie | Ecco cos’è successo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Enrico Brignano come non lo avete mai visto: il comico romano furioso e sotto shock dopo che sua moglie gli ha distrutto e fatto sparire la barca nuova. Ecco che cosa è successo veramente. Enrico Brignano è un comico e attore romano, conduttore televisivo e autore di spettacoli teatrali. Oggi ha 55 anni d’età e L'articolo Enrico Brignano sotto shock: l’incidente in barca di sua moglie Ecco cos’è successo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 8 dicembre 2021)come non lo avete mai visto: il comico romano furioso edopo che suagli ha distrutto e fatto sparire lanuova.che cosa èveramente.è un comico e attore romano, conduttore televisivo e autore di spettacoli teatrali. Oggi ha 55 anni d’età e L'articoloindi suaproviene da CheSuccede.it.

Advertising

EventiSpeciali : RT @eventinews24: Enrico Brignano in una Gag molto carina - eventinews24 : Enrico Brignano in una Gag molto carina - AnnaMancini81 : Un’ora sola vi vorrei 3, Enrico Brignano torna con il suo one man show: dove, quando, puntate - gilnar76 : 'LE IENE' SCHERZO ENRICO BRIGNANO che minaccia e prende a schiaffi ladro barca. COMPLICE FLORA CANTO #Finoallafine… - doktorplirtz : Anche per voi Max Giusti, Flavio Insinna ed Enrico Brignano sono la stessa persona? -