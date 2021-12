Effetto ''rimbalzo'' per le tredicesime: tornano a crescere dopo il crollo del 2020 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) dopo il crollo registrato lo scorso anno, nel 2021 torna a crescere l'ammontare della tredicesima. La mensilità aggiuntiva dovrebbe infatti arrivare a quota 43,7 miliardi di euro, oltre 360 milioni in più dello scorso dicembre ma... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 dicembre 2021)ilregistrato lo scorso anno, nel 2021 torna al'ammontare della tredicesima. La mensilità aggiuntiva dovrebbe infatti arrivare a quota 43,7 miliardi di euro, oltre 360 milioni in più dello scorso dicembre ma...

Advertising

Today_it : Effetto ''rimbalzo'' per le #tredicesime: tornano a crescere dopo il crollo del 2020 - romatoday : Effetto ''rimbalzo'' per le tredicesime: tornano a crescere dopo il crollo del 2020 - PalermoToday : Effetto ''rimbalzo'' per le tredicesime: tornano a crescere dopo il crollo del 2020 - Kinsta_IT : Scegliere un font è più di una semplice scelta estetica: può avere un effetto sostanziale sulla frequenza di rimbal… - simonesilvan1 : @ItaliaViva Effetto rimbalzo e benefici a lungo termine grazie all ottimo operato del #governoconte , quello che vo… -