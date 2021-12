Ciclismo, Beppe Martinelli su Vincenzo Nibali: “È come Ibrahimovic. Può sempre inventarsi qualcosa” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un ritorno di fiamma già annunciato da mesi, per quella che dovrebbe essere l’ultima recita della carriera di uno dei ciclisti più grandi della storia italiana. Vincenzo Nibali dopo cinque anni torna all’Astana: con la squadra kazaka lo Squalo ha conquistato trionfi eccezionali al Giro d’Italia e al Tour de France e ora va a caccia della ciliegina sulla torta. A commentare la nuova scommessa dello Squalo dello Stretto è stato uno dei direttori sportivi storici dell’Astana, Giuseppe Martinelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “Sono convinto che lascerà ancora il segno. Stiamo parlando di un campione super-motivato. Uno che sa leggere nel suo futuro. Ha voluto fortemente tornare, e si è visto subito che qui è a suo agio. Ha presente Ibrahimovic e il Milan? Lui, a 40 anni, parla del futuro dei rossoneri e vuole ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un ritorno di fiamma già annunciato da mesi, per quella che dovrebbe essere l’ultima recita della carriera di uno dei ciclisti più grandi della storia italiana.dopo cinque anni torna all’Astana: con la squadra kazaka lo Squalo ha conquistato trionfi eccezionali al Giro d’Italia e al Tour de France e ora va a caccia della ciliegina sulla torta. A commentare la nuova scommessa dello Squalo dello Stretto è stato uno dei direttori sportivi storici dell’Astana, Giuseppe, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “Sono convinto che lascerà ancora il segno. Stiamo parlando di un campione super-motivato. Uno che sa leggere nel suo futuro. Ha voluto fortemente tornare, e si è visto subito che qui è a suo agio. Ha presentee il Milan? Lui, a 40 anni, parla del futuro dei rossoneri e vuole ...

