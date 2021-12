Benessere a tavola: ecco 6 alimenti ricchi di potassio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il potassio è un minerale essenziale per il corretto funzionamento del corpo: scopriamo i 6 alimenti che ne contengono di più. Nella classifica tra i minerali più importanti per la salute dell’organismo c’è ovviamente il potassio. Oltre ad avere un ruolo nodale nell’equilibrio acido-base dell’organismo, vale a dire il suo PH, aiutando a neutralizzare L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilè un minerale essenziale per il corretto funzionamento del corpo: scopriamo i 6che ne contengono di più. Nella classifica tra i minerali più importanti per la salute dell’organismo c’è ovviamente il. Oltre ad avere un ruolo nodale nell’equilibrio acido-base dell’organismo, vale a dire il suo PH, aiutando a neutralizzare L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

lillydessi : Prugne secche, una magia in tavola: quando mangiarle per perdere peso, studio rivoluzionario -… - Mauro73432329 : - CrisciGloria : - lillydessi : Benessere a tavola: 5 incredibili benefici del limone - Yeslife - lillydessi : Salmone e vermi morti, il test su 20 prodotti: ecco che cosa finisce in tavola a Natale - -