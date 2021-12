Alex Belli | l’ex moglie gela tutti | “Vi dico io perché Alex …”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)è al centro del gossip da quando è entrato nella casa del Grande fratello vip., che ha un passato amoroso molto attivo, sta facendo tanto parlare di sé anche per la vera o presunta storia d’amore che sta vivendo dentro la casa con Soleil nonostante fuori abbia una, Delia Duran. Ma in queste ore, a parlare, è un’altra donna, una sua exKatarina Raniakova che ha deciso di rivelare chi è il verosi comporta così. Vediamo cosa ha detto. Katarina Raniakova: “Visceglie sempre donne straniere”di, Katarina Raniakova ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi diretto ...

Esce o non esce? Il dilemma disi è risolto nel giro di una diretta. Resta (manco a dirlo). L'attore aveva paventato l'ipotesi di abbandonare la casa del Grande fratello vip perché troppo ...... "amori organizzati" Valeria Marini , parlando con Katia Ricciarelli ha detto una frase che in tanti hanno interpretato come una frecciatina ade Solei che pare stiano vivendo un amore ...Soleil Sorge vuole Carlo Domingo ma bacia Alex Belli? Ecco cosa sarebbe successo stanotte al Grande Fratello Vip, il video "incriminato".Alex Belli è sulla bocca di tutti per la relazione con Soleil al Grande Fratello Vip. L'ex, Katarina Raniakova, spiega in un'intervista rilasciata al settimanale diretto ...