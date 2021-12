Alan Wake 2: annuncio in vista ai The Game Awards 2021? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stando a dei rumor emersi nelle ultime ore, è sempre più probabile l’annuncio di Alan Wake 2 durante i prossimi The Game Awards 2021 La notizia potrebbe rendere parecchio felici tutti i fan della casa di sviluppo finlandese. Sembra che avremo presto notizie di uno dei più famosi scrittori della storia dei videoGame. L’annuncio di Alan Wake 2 sembra concretizzarsi in vista dei prossimi The Game Awards 2021. Il titolo a quanto pare è già in sviluppo presso Remedy Entertainment con la preziosa collaborazione di Epic Games in qualità di produttore. Scopriamo i dettagli nell’articolo. Insistenti rumor vedono l’annuncio ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stando a dei rumor emersi nelle ultime ore, è sempre più probabile l’di2 durante i prossimi TheLa notizia potrebbe rendere parecchio felici tutti i fan della casa di sviluppo finlandese. Sembra che avremo presto notizie di uno dei più famosi scrittori della storia dei video. L’di2 sembra concretizzarsi indei prossimi The. Il titolo a quanto pare è già in sviluppo presso Remedy Entertainment con la preziosa collaborazione di Epics in qualità di produttore. Scopriamo i dettagli nell’articolo. Insistenti rumor vedono l’...

