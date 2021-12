WWE | L’ultima trovata di Riddle è un RK-Bro-Nament | un torneo per determinare i prossimi sfidanti

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle ultime settimanenon sta facendo mancare le novità e prova sempre a coinvolgere il compagno Randy in stravaganti look o idee bizzarre,è stata quella di indire unperai titoli tag team di Raw detenuti degli RK-Bro. In un segmento backstageha parlato di idea condivisa con Orton, il quale però ha negato tutto e alla fine è stato convinto dal compagno di tag ad indossare un particolare blazer, in quanto i due oltre ad organizzare ilhanno tenuto anche le interviste ai team. In realtà si tratta di un mini-, infatti già la prossima settimana ci sarà la finale del RK-Bro-e scopriremo i ...