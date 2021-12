Wilshere snobba Cristiano Ronaldo |  «Non è il miglior portoghese in attività»

(Di martedì 7 dicembre 2021): ecco il pensiero del centrocampista sulinJack. L’ex centrocampista dell’Arsenal ha parlato a TalkSport. Ecco le sue dichiarazioni sul fuoriclasse del Manchester United.– «Ilin? Non è. In questo momento ile è Bernardo Silva. È una spanna sopra tutti. Non dico che siae in senso assoluto, perché la carriera di CR7 è straordinaria, ma giocassi domani sceglierei Bernardo ...

