Totti e Cerci insieme: l'avventura calcistica è ufficiale (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo l'esperienza alla Roma Francesco Totti ed Alessio Cerci tornano insieme. I due, protagonisti nel calcio a 8, iniziano male. Dopo aver dato spettacolo per anni sui campi di Serie A e non solo, Francesco Totti continua a divertirsi. L'ex numero dieci giallorosso è protagonista nel campionato di calcio a 8 con lo Sporting Totti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

