Suning cerca liquidità per l’Inter: possibile la cessione di quote (Di martedì 7 dicembre 2021) Suning in cerca di liquidità per l’Inter Nuove voci sul futuro societario dell’Inter. A riportarle è Bloomberg, secondo cui Suning, il gruppo cinese che detiene la maggioranza del club nerazzurro, potrebbe cedere parte delle quote del club già con l’inizio del nuovo anno. “È stato misurato in modo informale l’Interesse di potenziali investitori nel fornire nuovi finanziamenti a livello di equity per l’Inter, ha aggiunto Bloomberg, sottolineando come Suning potrebbe avviare un processo formale per vendere una partecipazione nella società all’inizio del prossimo anno. Le deliberazioni da parte di Suning sono in corso e non c’è certezza che porteranno a una transazione, spiega l’agenzia ... Leggi su intermagazine (Di martedì 7 dicembre 2021)indiperNuove voci sul futuro societario del. A riportarle è Bloomberg, secondo cui, il gruppo cinese che detiene la maggioranza del club nerazzurro, potrebbe cedere parte delledel club già con l’inizio del nuovo anno. “È stato misurato in modo informaleesse di potenziali investitori nel fornire nuovi finanziamenti a livello di equity per, ha aggiunto Bloomberg, sottolineando comepotrebbe avviare un processo formale per vendere una partecipazione nella società all’inizio del prossimo anno. Le deliberazioni da parte disono in corso e non c’è certezza che porteranno a una transazione, spiega l’agenzia ...

Advertising

davideinno85 : RT @CalcioFinanza: Inter, Suning in cerca di liquidità: secondo Bloomberg torna l’ipotesi di cessione di quote del club nerazzurro https://… - imepicbrozo77 : RT @it_inter: #Suning in cerca di liquidità, riprende quota l'ipotesi di una cessione delle quote dell'Inter Bloomberg - paolo48585471 : RT @CalcioFinanza: Inter, Suning in cerca di liquidità: secondo Bloomberg torna l’ipotesi di cessione di quote del club nerazzurro https://… - mferro60 : RT @it_inter: #Suning in cerca di liquidità, riprende quota l'ipotesi di una cessione delle quote dell'Inter Bloomberg - Rob7INT : RT @CalcioFinanza: Inter, Suning in cerca di liquidità: secondo Bloomberg torna l’ipotesi di cessione di quote del club nerazzurro https://… -