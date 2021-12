Soliti ignoti stasera non va in onda: perché, il motivo del cambio di programma su Rai 1 (Di martedì 7 dicembre 2021) Soliti ignoti stasera non va in onda: ecco perché, il motivo perché stasera – martedì 7 dicembre 2021 – Soliti ignoti – il ritorno non va in onda su Rai 1 al solito orario? Come per altri programmi (ad esempio L’eredità), lo show condotto da Amadeus oggi non verrà trasmesso per lasciare spazio alla Prima della Scala 2021. Siete dei grandi fan del programma, niente panico: già domani – 8 dicembre – su Rai 1 tornerà il game show con tutti i suoi ospiti e personaggi da scoprire. Ma vediamo la programmazione di Rai 1 per pomeriggio e serata di oggi, 7 dicembre 2021: Ore 14: Oggi è un altro giorno Ore 15,55: Il Paradiso delle Signore Ore 16,45: Tg1 Ore 16,55: Tg1 ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 7 dicembre 2021)non va in: ecco, il– martedì 7 dicembre 2021 –– il ritorno non va insu Rai 1 al solito orario? Come per altri programmi (ad esempio L’eredità), lo show condotto da Amadeus oggi non verrà trasmesso per lasciare spazio alla Prima della Scala 2021. Siete dei grandi fan del, niente panico: già domani – 8 dicembre – su Rai 1 tornerà il game show con tutti i suoi ospiti e personaggi da scoprire. Ma vediamo lazione di Rai 1 per pomeriggio e serata di oggi, 7 dicembre 2021: Ore 14: Oggi è un altro giorno Ore 15,55: Il Paradiso delle Signore Ore 16,45: Tg1 Ore 16,55: Tg1 ...

