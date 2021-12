Siglato accordo sulle linee guida dello smart working nel privato Cosa prevede

(Di martedì 7 dicembre 2021) Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto l’con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con ledi indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore, proposto dal ministro Andrea Orlando. Hanno dato l’adesione al protocollo Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb tra i sindacati. Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi, Confetra tra le associazioni datoriali.l’sullo. Le aziende che vorranno continuare ad usare il lavoro agile anche al di fuori della fase emergenziale per la pandemia ...

"L'accordo siglato oggi presso il ministero del lavoro sul tema del lavoro agile in tutto il sistema privato è un vero punto di svolta per diversi motivi: contribuirà a nuovi modelli di organizzazione ..." (LaPresse) - Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione ...