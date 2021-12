Salernitana, tutto tace: tifosi in subbuglio (Di martedì 7 dicembre 2021) di Marco De Martino SALERNO – E’ sempre più in subbuglio la tifoseria granata, che attende trepidante notizie sulle offerte per l’acquisto della Salernitana pervenute entro il termine del 5 dicembre scorso sulla pec istituito dal trust “Salernitana 2021”. Ieri è stata una giornata convulsa, nonostante non sia stata diffusa la nota ufficiale da parte dei due trustee Isgrò e Bertoli che avrebbe dovuto fare il punto della situazione e che tutti si aspettavano. Nessuna comunicazione ufficiale, dunque, ma tante voci che si sono rincorse e che sarebbero più o meno confortanti. La situazione al momento, stando sempre alle voci non confermate, è la seguente: sarebbero pervenute entro il termine indicato almeno due offerte concrete per prelevare le quote di maggiortanza della Salernitana. Una sarebbe giunta da Roma, da parte di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 7 dicembre 2021) di Marco De Martino SALERNO – E’ sempre più inla tifoseria granata, che attende trepidante notizie sulle offerte per l’acquisto dellapervenute entro il termine del 5 dicembre scorso sulla pec istituito dal trust “2021”. Ieri è stata una giornata convulsa, nonostante non sia stata diffusa la nota ufficiale da parte dei due trustee Isgrò e Bertoli che avrebbe dovuto fare il punto della situazione e che tutti si aspettavano. Nessuna comunicazione ufficiale, dunque, ma tante voci che si sono rincorse e che sarebbero più o meno confortanti. La situazione al momento, stando sempre alle voci non confermate, è la seguente: sarebbero pervenute entro il termine indicato almeno due offerte concrete per prelevare le quote di maggiortanza della. Una sarebbe giunta da Roma, da parte di ...

