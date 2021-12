Rinnovo Salah? Per Klopp non è un problema (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Rinnovo di Mohamed Salah non è affatto scontato ma non è un problema su cui creare un caso mediatico. Lo sa benissimo Jurgen Klopp che mentre prepara il match di Champions contro il Milan ha un pensiero nei confronti del suo numero undici. Klopp si è detto rilassato e non del tutto preoccupato del fatto che non sia ancora arrivato un accordo con la stella egiziana, che nel frattempo in una intervista ha affermato di voler riamanere ancora a lungo in Inghilterra. Salah-Liverpool: cosa ne pensa Klopp? Il polverone mediatico attorno al caso è nato quando Salah ha rilasciato una intervista all’emittente egiziana MBC Masr. In quel frangente ha dichiarato essenzialmente di non voler lasciare la Premier League ma ha anche ribadito che spettava al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 7 dicembre 2021) Ildi Mohamednon è affatto scontato ma non è unsu cui creare un caso mediatico. Lo sa benissimo Jurgenche mentre prepara il match di Champions contro il Milan ha un pensiero nei confronti del suo numero undici.si è detto rilassato e non del tutto preoccupato del fatto che non sia ancora arrivato un accordo con la stella egiziana, che nel frattempo in una intervista ha affermato di voler riamanere ancora a lungo in Inghilterra.-Liverpool: cosa ne pensa? Il polverone mediatico attorno al caso è nato quandoha rilasciato una intervista all’emittente egiziana MBC Masr. In quel frangente ha dichiarato essenzialmente di non voler lasciare la Premier League ma ha anche ribadito che spettava al ...

