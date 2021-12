Maurizio Costanzo torna al teatro Parioli E prepara uno speciale con Santoro

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 7 dicembre 2021) MicheleIlShow tornerà alle origini. Il popolare talk televisivo nella primavera del 2022 andrà infatti in scena daldi Roma: lo ha annunciato lo stesso conduttore durante le registrazione della puntata in onda domani – 8 dicembre – in seconda serata su Canale5. In occasione dei suoi 40 anni, ilShow tornerà in un vero: lo stesso in cui debuttò sin dalla fine degli anni ‘80 e fino al 2009, quando la trasmissione si spostò negli studi De Paolis, sulla Tiburtina. Con l’anno nuovo, il talk condotto dasi riapproprierà della sua storica cornice e questa non sarà l’unica novità ripescata direttamente dal ...