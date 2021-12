M5s,Conte:io leader,mi presento a Politiche con programma governo (Di martedì 7 dicembre 2021) "Un leader che sta realizzando questo progetto ha l'ambizione di presentarsi con M5s alle elezioni Politiche con un programma di governo complesso per la società, quella è la richiesta che farò agli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) "Unche sta realizzando questo progetto ha l'ambizione di presentarsi con M5s alle elezionicon undicomplesso per la società, quella è la richiesta che farò agli ...

Advertising

dellorco85 : 'Calenda-Italia Viva: in campo a Roma contro Pd se candida Conte' 5 dic. (askanews). L'unico obiettivo di Renzi e… - Patty_LAbbate : #M5S: CONFERENZA STAMPA CONTE ALLE 18 Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Il presidente del M5S Giuseppe Conte terrà una con… - TgLa7 : ++ #Conte: Non mi candido alle #suppletive ++ Grazie al Pd ma ho ancora molto da fare per il M5s - LumsaNews : Giuseppe Conte rinuncia alle elezioni suppletive nel collegio di Roma 1. Un duro colpo per l'alleanza M5S-Pd. di Mi… - ronaldinarina : RT @Ettore_Rosato: A chi si chiede che strada voglia intraprendere il #PD e con quali alleanze consiglio soffermarsi su parole di Conte “Ri… -