Lo sciopero un fulmine a ciel sereno per governo Draghi (Di martedì 7 dicembre 2021) Una lettura politica spiega la scelta dello sciopero come volontà da parte soprattutto di Landini di voler rappresentare una sorta di opposizione sociale al governo Draghi

Ultime Notizie dalla rete : sciopero fulmine Lo sciopero un fulmine a ciel sereno per governo Draghi Una lettura politica spiega la scelta dello sciopero come volontà da parte soprattutto di Landini di voler rappresentare una sorta di opposizione sociale al governo Draghi

Leonardo, 3.400 dipendenti in cassa integrazione per 13 settimane a partire da gennaio. Sindacati: 'Decisione gravissima' L'annuncio è piombato come un fulmine sul sindacato che aveva già proclamato per lunedì 6 dicembre otto ore di sciopero e una manifestazione nazionale a Roma sul futuro del settore della difesa. Il ...

Lo sciopero un fulmine a ciel sereno per governo Draghi Una lettura politica spiega la scelta dello sciopero come volontà da parte soprattutto di Landini di voler rappresentare una sorta di opposizione sociale al governo ...

Sciopero generale, il no della Cisl. Benaglia: Cgil e Uil, sindacalismo di convenienza Il segretario generale della Fim Cisl Roberto Benaglia: «Siamo di fronte a una sorta di sindacalismo della convenienza che guarda all’oggi, senza riflettere sulle grandi strategie. Lo sciopero non è l ...

