Liverpool | Crouch ricorda | “Quando nel 2007 rischiai di ammazzare Kuyt coi go-kart”

Advertising

sportface2016 : #Liverpool, #Crouch racconta: 'Quando nel 2007 rischiai di ammazzare Kuyt coi go-kart' -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Crouch

Il Posticipo

Peter, ex bomber inglese, sempre onesto e senza peli sulla lingua, nel suo editoriale per il Daily Mail , ha ammesso di aver avuto emozioni contrastanti vedendo l'esordio dell'ex...... su cui anche l'ex attaccante Peterha voluto dire la sua durante un'intervista concessa a ...penso che preferisca farlo giocare contro una squadra che gioca più in contropiede come il. ...Tra poche ore si giocherà la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League. Tra le altre, si sfideranno Milan e Liverpool; una sfida mai banale, perché rappresenta un incontro tra due grandi ...Liverpool have been linked with a potential move for the England international midfielder after some stellar showings for club and country ...