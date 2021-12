L’Austria non allunga il lockdown generale: «Non spinge a vaccinarsi». Picco nelle intensive, da lunedì limiti solo ai No vax (Di martedì 7 dicembre 2021) Il lockdown istituito in Austria lo scorso 22 novembre finirà lunedì 13 dicembre il lockdown solo per i guariti e per le persone vaccinate contro il Covid, mentre proseguirà per i No vax. È quanto deciso dall’ex ministro dell’Interno e neocancelliere austriaco Karl Nehammer che ha motivato la decisione spiegando che con il lockdown generalizzato «è venuto meno un incentivo per la vaccinazione». Da questa considerazione è derivata la decisione di diminuire le restrizioni per le persone vaccinate, permettendo loro di poter riaccedere a negozi, ristoranti, alberghi e mercatini di Natale. Nehammer non ha escluso però ulteriori future nuove restrizioni generalizzate a livello locale, qualora si dovessero rendere necessarie, in caso di aumento dei casi o di difficoltà di tenuta delle strutture ospedaliere. ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilistituito in Austria lo scorso 22 novembre finirà13 dicembre ilper i guariti e per le persone vaccinate contro il Covid, mentre proseguirà per i No vax. È quanto deciso dall’ex ministro dell’Interno e neocancelliere austriaco Karl Nehammer che ha motivato la decisione spiegando che con ilgeneralizzato «è venuto meno un incentivo per la vaccinazione». Da questa considerazione è derivata la decisione di diminuire le restrizioni per le persone vaccinate, permettendo loro di poter riaccedere a negozi, ristoranti, alberghi e mercatini di Natale. Nehammer non ha escluso però ulteriori future nuove restrizioni generalizzate a livello locale, qualora si dovessero rendere necessarie, in caso di aumento dei casi o di difficoltà di tenuta delle strutture ospedaliere. ...

Advertising

Fidaf_News : RT @fidafgameday: ???? Si soffre....perché l'Austria non molla e si fa di nuovo sotto: 20-18 - fidafgameday : ???? Si soffre....perché l'Austria non molla e si fa di nuovo sotto: 20-18 - Prima_Vera56 : @Bionda_Sagace @petunianelsole @a_meluzzi Si,si come no. Cerchiamo di trovare il meglio di noi (italiani) piuttosto… - MCapparetti : @superpeppeball @Adnkronos Questa non è l Austria. Penso che per il momento comunque a tutelarci ci sia prima l ele… - davcarretta : La scorsa settimana Ursula von der Leyen aveva chiesto un dibattito sull’obbligo vaccinale nell’Ue. Oggi i minist… -