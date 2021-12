Goggia: “Lake Louise? Ho sciato in modo normale. Suonare il piano è un vantaggio” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Tante cose mi sarei aspettata da Lake Louise, ma non di dare 1”47 alla seconda. Non ho fatto una gara incredibile, come sul ghiaccio a Bad Kleinkirchheim nel 2018, per dire, quando abbiamo centrato la tripletta azzurra. Anche nelle due libere ho sciato in modo normale, senza tirar fuori l’estro sciistico. Non tutte le discese si potranno vincere con questa facilità, ovvio. Però mi sono accorta che meno c’è da studiare la pista, più sono avvantaggiata; credo che Suonare il piano mi dia un vantaggio: coordinare due mani che toccano a velocità diversa tasti differenti allena la mia capacità mnemonica e cognitiva. A Lake Louise mi sono trovata bene complici le temperature, su nevi più aggressive faccio più fatica”. Così ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) “Tante cose mi sarei aspettata da, ma non di dare 1”47 alla seconda. Non ho fatto una gara incredibile, come sul ghiaccio a Bad Kleinkirchheim nel 2018, per dire, quando abbiamo centrato la tripletta azzurra. Anche nelle due libere hoin, senza tirar fuori l’estro sciistico. Non tutte le discese si potranno vincere con questa facilità, ovvio. Però mi sono accorta che meno c’è da studiare la pista, più sono avvantaggiata; credo cheilmi dia un: coordinare due mani che toccano a velocità diversa tasti differenti allena la mia capacità mnemonica e cognitiva. Ami sono trovata bene complici le temperature, su nevi più aggressive faccio più fatica”. Così ...

