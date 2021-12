Dalla Serie A alla squadra di Gheddafi, mister Sannino riparte dalla Libia: “Qui una passione incredibile, il calcio è fuga dalla guerra” (Di martedì 7 dicembre 2021) Da Palermo a Verona (sponda Chievo), da Salerno a Catania, fino alle avventure in Inghilterra, Ungheria e Grecia. La carriera di Giuseppe Sannino da Ottaviano (Napoli) è quella di un allenatore globetrotter. Ma nemmeno lui anni fa avrebbe potuto immaginare che un giorno sarebbe finito a guidare una delle principali squadre di un campionato sconosciuto in Europa, dove al calcio si mischiano politica, guerra e lotte per il potere territoriale. Oggi Sannino è il tecnico di una squadra che non ha una storia qualsiasi nella Libia falcidiata da dieci anni di conflitto. Adesso è il tecnico dell’al-Ittihad di Tripoli, club che fino a un decennio fa godeva della simpatia del Raìs Muammar Gheddafi e dove ha militato anche uno dei suoi figli, al-Saadi, poi finito a indossare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Da Palermo a Verona (sponda Chievo), da Salerno a Catania, fino alle avventure in Inghilterra, Ungheria e Grecia. La carriera di Giuseppeda Ottaviano (Napoli) è quella di un allenatore globetrotter. Ma nemmeno lui anni fa avrebbe potuto immaginare che un giorno sarebbe finito a guidare una delle principali squadre di un campionato sconosciuto in Europa, dove alsi mischiano politica,e lotte per il potere territoriale. Oggiè il tecnico di unache non ha una storia qualsiasi nellafalcidiata da dieci anni di conflitto. Adesso è il tecnico dell’al-Ittihad di Tripoli, club che fino a un decennio fa godeva della simpatia del Raìs Muammare dove ha militato anche uno dei suoi figli, al-Saadi, poi finito a indossare la ...

Advertising

Gazzetta_it : Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza: bancarotta e reati societari - acmilan : ??? 'Testa e cuore sono pronti per il Derby' Le parole di Thomas a due giorni dalla stracittadina di Serie A Femmini… - Inter : ??? | BRAND Proseguono le attività del Club per lo sviluppo commerciale e del brand nerazzurro in tutto il mondo… - r3g1n4g30rg3 : Comunque non per fare la pignola ma c'è un piccolo errore nella serie: nella prima Teresa dice a Edo di essere di v… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Dalla Serie A alla squadra di Gheddafi, mister Sannino riparte dalla Libia: “Qui una passione incredibile, il calcio è… -