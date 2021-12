Advertising

sportface2016 : Caso #Ferrero, giovedì l'interrogatorio davanti al gip - analistapercaso : Caso Ferrero, 'È fuori di testa', lo sfogo della figlia Vanessa. - zazoomblog : Caso Ferrero: indagata anche lex moglie - #Ferrero: #indagata #anche #moglie - infoitsport : Caso Ferrero, il braccio destro: 'Gli ho detto 'Massimo, sei fallito'. Non abbiamo un euro'. - infoitsport : Caso Ferrero, la figlia: 'E' fuori di testa'. Il commercialista: '200 milioni di debiti' - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ferrero

Nell'inchiesta della procura della Repubblica di Paola nell'ambito della quale è stato arrestato l'ormai ex patron della Sampdoria Massimo, è indagata anche la ex moglie Laura Sini. Per la ...Per la donna, Laura Sini, il gip ha disposto il divieto temporaneo d'esercitare attività di impresa e uffici direttivi per 12 mesi. Per l'ex patron blucerchiato carcere obbligato perché il rischio è, ...In questa edizione: Epidemia in espansione, 11 casi di Omicron, Accordo per lo smart working nel privato, Zaki sarà scarcerato, il padre: grazie Italia, Ferrero in carcere, indagata anche ex moglie, G ...Lo sfogo con un’amica della donna, ai domiciliari per aver distratto 740 mila euro dalle casse: «Ma li mortacci sua, io sto così per colpa sua, non c’ho manco i soldi per la spesa, non vedo l’ora di s ...