Calciomercato Bologna, serve un vice Arnautovic: occhi su Boyé (Di martedì 7 dicembre 2021) Calciomercato Bologna: a Mihajlovic servono rinforzi, in particolare un vice Arnautovic. Piace Boyé Sinisa Mihajlovic chiede rinforzi per il suo Bologna. In particolare, dopo che la sconfitta con la Fiorentina lo ha reso ancor più evidente, serve un vice Arnautovic. E la dirigenza rossoblù, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo gli occhi su Boyé dell’Elche che lo stesso tecnico serbo lanciò ai tempi del Torino. Al Bologna serve anche un vice De Silvestri, e in questo il nome che circola è quello di Marcus Pedersen del Feyenoord anche se gli olandesi non sembrano molto propensi a cedere il giocatore. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021): a Mihajlovic servono rinforzi, in particolare un. PiaceSinisa Mihajlovic chiede rinforzi per il suo. In particolare, dopo che la sconfitta con la Fiorentina lo ha reso ancor più evidente,un. E la dirigenza rossoblù, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo glisudell’Elche che lo stesso tecnico serbo lanciò ai tempi del Torino. Alanche unDe Silvestri, e in questo il nome che circola è quello di Marcus Pedersen del Feyenoord anche se gli olandesi non sembrano molto propensi a cedere il giocatore. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

AlConsigli : Il #Bologna pronto a blindare i suoi 2 gioielli #Hickey e #Dominguez fino al 2027, inoltre si punta pure al riscatt… - sportli26181512 : Fiorentina scatenata sul mercato: Ikoné bloccato, attesa per Berardi. Pronti altri due grandi colpi per l’attacco:… - AleCat_91 : BOLOGNA - FIORENTINA, IL GIORNO DOPO: DEVASTANTI SENTENZE CALCIOMERCATO ... - sportli26181512 : Fiorentina, l'infortunio che non ti aspetti: prima del Bologna si è fatto male... Italiano: Lo ha rivelato lo stess… - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Da #SerieA ad estero Il difensore 2000 del #Bologna Gabriele Corbo, rientrato a giugno… -