Calcio: Cina. Guangzhou, Zheng Zhi al posto di Cannavaro (Di martedì 7 dicembre 2021) Il club cinese e il tecnico italiano hanno rescisso il contratto lo scorso settembre Guangzhou (Cina) - Da Fabio Cannavaro a Zheng Zhi. Questa la scelta del Guangzhou FC che ha scelto il 41enne ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Il club cinese e il tecnico italiano hanno rescisso il contratto lo scorso settembre) - Da FabioZhi. Questa la scelta delFC che ha scelto il 41enne ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cina Calcio: Cina. Guangzhou, Zheng Zhi al posto di Cannavaro Il club cinese e il tecnico italiano hanno rescisso il contratto lo scorso settembre GUANGZHOU (CINA) - Da Fabio Cannavaro a Zheng Zhi. Questa la scelta del Guangzhou FC che ha scelto il 41enne capitano per sostituire il tecnico italiano dopo la rescissione del contratto dello scorso settembre. ...

