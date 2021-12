Anche Lobotka infortunato | le sensazioni per Insigne e Fabian Ruiz

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si tratta di una vera e propria maledizione quella che si sta abbattendo sul Napoli. Il club di De Laurentiis sta perdendo uomini fondamentali partita dopo partita. Purtroppo, dopo le pesanti assenze di capitane Koulibaly, mister Spalletti dovrà fare a menodi, che nelle ultime partite ha dimostrato tutto il suo valore. Il centrocampista slovacco nello scorso match di campionato contro l’Atalanta è stato sostituito in seguito ad un colpo subito alla coscia destra dopo uno scontro di gioco. Nella giornata di ieri, lunedì 6 dicembre, il numero 68 azzurro si è sottoposto agli esami clinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il giocatore, come riportato dal quotidiano il ‘Corriere ...

... Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz,, Zanoli e Manolas. Dovrebbe optare per ... Sarà visibile per gli utenti DAZNsulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app,...... maal prossimo appuntamento di campionato. Inoltre, alla lista degli infortunati si è aggiunto Stanislav. Proprio nel momento migliore, con la capacità di assicurare il giusto ritmo e ...Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini di Luciano Spalletti, preparano il match contro il Leicester in programma giovedì alle ...Riavvolge il nastro, mister Spalletti e riprende da dove aveva terminato il discorso nel ventre del Maradona. «Contro l'Atalanta siete stati bravissimi, ...