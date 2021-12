Amadeus: la lista (in anteprima) dei big in gara valeva 15 mila euro (Di martedì 7 dicembre 2021) 10 / 15 mila euro: è questa la cifra che valeva la lista dei big in gara al prossimo Festival di Sanremo di Amadeus. Cifra che qualche giornalista sarebbe stato disposto a sborsare per pubblicare anzitempo il listone dei cantanti in gara bruciando così l’esclusiva a Sanremo Giovani. Inizialmente, infatti, i big in gara al prossimo Festival di Sanremo li avrebbe dovuti annunciare Amadeus durante la serata evento di Sanremo Giovani il prossimo 15 dicembre, ma alla fine ha cambiato i piani ed ha anticipato tutto al Tg1 durante il Tg delle 20:00 di sabato sera. Paura degli spoiler? Per Giuseppe Candela sì. Ecco cosa ha scritto su Dagospia. “Cambio di regolamento e blitz di Amadeus. La ... Leggi su biccy (Di martedì 7 dicembre 2021) 10 / 15: è questa la cifra cheladei big inal prossimo Festival di Sanremo di. Cifra che qualche giornasarebbe stato disposto a sborsare per pubblicare anzitempo il listone dei cantanti inbruciando così l’esclusiva a Sanremo Giovani. Inizialmente, infatti, i big inal prossimo Festival di Sanremo li avrebbe dovuti annunciaredurante la serata evento di Sanremo Giovani il prossimo 15 dicembre, ma alla fine ha cambiato i piani ed ha anticipato tutto al Tg1 durante il Tg delle 20:00 di sabato sera. Paura degli spoiler? Per Giuseppe Candela sì. Ecco cosa ha scritto su Dagospia. “Cambio di regolamento e blitz di. La ...

Advertising

IlContiAndrea : Il Messaggero riporta che la lista dei Big di #Sanremo2022 dovrebbe essere svelata da #Amadeus durante il Tg1 delle ore 20 - rtl1025 : ?? Annunciati ufficialmente da #Amadeus i nomi dei Big in gara al Festival di #Sanremo2022: Elisa, Dargen D'amico, G… - IlContiAndrea : Come ogni anno giochiamo al Toto Big #Sanremo2022 nulla di serio. Doveva uscire lunedì, ma abbiamo letto tante list… - BITCHYFit : Amadeus: la lista (in anteprima) dei big in gara valeva 15 mila euro - ziomuro : RT @GiusCandela: SANREMO 2002, IL BLITZ DI AMADEUS: HA SVELATO IN ANTICIPO I CANTANTI IN GARA A SANREMO PER PAURA DI SPOILER. QUALCUNO VOLE… -