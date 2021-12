Acqua pubblica, Castaldo (M5s) alla manifestazione a Bruxelles: “No alla quotazione in Borsa. Non è merce ma un bene essenziale” (Di martedì 7 dicembre 2021) “La difesa dell’Acqua pubblica è la prima stella del Movimento 5 Stelle e su questo si gioca il futuro delle prossime generazioni. Per questa ragione non posso che condividere l’appello lanciato dall’Agorà degli abitanti della terra che ha manifestato oggi davanti al Parlamento europeo“. Lo ha detto Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo, alla manifestazione organizzata dalle associazioni contro la quotazione dell’Acqua in Borsa, che si è tenuta oggi a Bruxelles. “La direttiva quadro sulle acque dell’Ue riconosce che l’Acqua non è una merce, ma un bene pubblico essenziale per la vita e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) “La difesa dell’è la prima stella del Movimento 5 Stelle e su questo si gioca il futuro delle prossime generazioni. Per questa ragione non posso che condividere l’appello lanciato dall’Agorà degli abitanti della terra che ha manifestato oggi davanti al Parlamento europeo“. Lo ha detto Fabio Massimo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo,organizzata dalle associazioni contro ladell’in, che si è tenuta oggi a. “La direttiva quadro sulle acque dell’Ue riconosce che l’non è una, ma unpubblicoper la vita e la ...

