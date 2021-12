Verissimo | Pier Silvio Berlusconi va dalla Toffanin “Volevo …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Puntata speciale quella di, il programma condotto da Silviache da quest’anno va in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio sempre su Canale 5. La puntata di ieri è iniziata in modo del tutto originale e Silviaprima di dare il via alle interviste, ha voluto fare gli auguri ad una persona speciale., puntata speciale con un messaggio particolare di SilviaIeri era il compleanno di Maria De Filippi grande amica di Silvia. “iniziare questa puntata domenicale con gli auguri di compleanno ad una persona che stimo tanto e a cui voglio tanto bene, Maria De Filippi“. Queste le parole di Silvia, con le quali ha aperto così la puntata di. È stato un bel gesto quello di ...