Uomo ucciso in casa a Milano, usata anche una motosega (Di martedì 7 dicembre 2021) Un Uomo di 82 anni è stato ucciso a colpi di arma da taglio questa sera nel suo appartamento al settimo piano di un condominio signorile in via Giulio Romano, nella zona di Porta Romano a Milano. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Undi 82 anni è statoa colpi di arma da taglio questa sera nel suo appartamento al settimo piano di un condominio signorile in via Giulio Romano, nella zona di Porta Romano a. ...

Advertising

Open_gol : ?? Le prime informazioni sull'omicidio - CorriereQ : Uomo ucciso in casa a Milano, usata anche una motosega - ProDocente : Omicidio in via Giulio Romano: ucciso a coltellate un uomo di 82 anni - FrancoScarsell2 : Orrore a Milano.Un uomo di 82 anni,incensurato,e’ stato ucciso a coltellate nel suo appartamento di un condominio i… - infoitinterno : Uomo ucciso in casa a Milano: colpito con un coltello e una motosega. Trovata una lettera -