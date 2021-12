Un super Tottenham per Conte

(Di lunedì 6 dicembre 2021) In Premier vincono Antonioe al debutto sulla panchina dello United anche Ralf Rangnik, ma l'inglese che ieri ha agitato le acque del calcio internazionale è Jude Bellingham del Borussia ...

Advertising

mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #PremierLeague: tris del #Tottenham, lo #United supera il #CrystalPalace Terza vittoria consecutiva per Antonio #Conte, es… - RaiSport : ?? #PremierLeague: tris del #Tottenham, lo #United supera il #CrystalPalace Terza vittoria consecutiva per Antonio… - ilpodsport : #Calciomercato 'Tottenham, Conte prova a soffiare Dembele al Barcellona! Super offerta da Londra' #ilpodsport - infoitsport : 'Tottenham, Conte prova a soffiare Dembele al Barcellona! Super offerta da Londra' - sportli26181512 : '#Tottenham, Conte prova a soffiare #Dembele al #Barcellona! Super offerta da Londra': Secondo Mundo Deportivo il f… -

Ultime Notizie dalla rete : super Tottenham

Corriere dello Sport.it

Sul campo, ildi Conte ha vinto 3 - 0 in casa contro il Norwich, reti di Lucas Moura, Sanchez e Son. Debutto positivo per Ralf Rangnick sulla panchina dello United, che ha piegato 1 - 0 il ...Ildi Antonio Conte supera 3 - 0 il Norwich: guarda gli highlights del matchIn Premier vincono Antonio Conte e al debutto sulla panchina dello United anche Ralf Rangnik, ma l’inglese che ieri ha agitato le acque del calcio internazionale è Jude Bellingham del Borussia Dortmun ...L'esterno brasiliano: "Conte è convinto che possiamo vincere trofei e battere chiunque. Non c'è niente che possa impedircelo" ...