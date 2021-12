Un principe rock

(Di lunedì 6 dicembre 2021) IlWilliam, futuro re ma poco formale guarda le foto William sorpassa Harry, ancora una volta. Mentre il podcast dei Sussex si fa attendere da un anno, con grandi grattacapi per i responsabili di Spotify che si aspettavano un’intera serie, è il primogenito di Carlo e Diana, erede diretto al trono, a sorprendere invece tutti, con un racconto accorato di storie e aneddoti personali: 38 strordinari minuti in cui ilWilliam, 39 anni, si concede una lunga passeggiata riflettendo sui momenti cruciali della sua vita. Leggi anche ...

... e ha fatto riferimento a un gruppo in particolare: gli AC/DC, punto di riferimento nel panorama mondiale del rock. A quanto pare, il principe è un grande fan della band australiana e usa l'energia ...La passione di William per il trekking (e quella di papà Carlo) Il principe ha registrato il podcast lo scorso febbraio, passeggiando per le stradine e i sentieri della tenuta re ...Il Principe William è un fan sfegatato degli AC/DC. Il Duca di Cambridge ha rivelato tutta la sua passione per la band di Angus Young e Brian Johnson all'interno del suo nuovo podcast Time To Walk. L' ...