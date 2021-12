TISG e Camper & Nicholsons International | accordo per Cina e Hong Kong

(Di lunedì 6 dicembre 2021) The Italian Sea Group () e, operatori leader globali della nautica di lusso, annunciano di aver siglato una partnership per la commercializzazione dei motor yacht Admiral e Tecnomar in. L’, effettivo da Novembre, ha l’obiettivo di incrementare la visibilità e promuovere le vendite dei due brand del noto gruppo di Marina di Carrara. “Orgogliosi di questa collaborazione” “Siamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione con un partner importante come”, commenta Giuseppe Taranto, Vice President; Chief Commercial Officer di The Italian Sea Group. “Siamo certi che sarà una ...

The italian sea group ha avviato importanti rapporti con la società Camper e Nicholsons per la distribuzione di yacht in estremo oriente ...The Italian Sea Group and Camper & Nicholsons International, leading global luxury yacht operators, announce that they have signed a partnership for the marketing of Admiral and Tecnomar motor yachts ...