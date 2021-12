Suzuki | AAA Team Manager per il 2022 cercasi

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il piano didi trovare unper ilsi sta rivelando più difficile del previsto. Dopo aver trascorso una stagione intera a capire quanto fosse vitale il ruolo lasciato da Davide Brivio, ora la casa di Hamamatsu sta correndo ai ripari, ritrovandosi però in forte ritardo. Ilbrianzolo non lascerà l’Alpine in F1, nonostante la scuderia di Renault non gli stia dando troppo spazio. Quindi, Shinichi Sahara e Ken Kawauchi devono lavorare per trovare un nome alternativo. Abbiamo qualche indizio sui papabili candidati per il posto.combatte la nostalgia di Brivio Chi potrebbe essere ildellanel? Corsedimoto ha lanciato l’indiscrezione sui nomi che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Suzuki AAA

Today

É nata una nuova coppia: il loro affiatamento era stato notato giá al Festival di Sanremo e il programma Arenasui grandi successi discografici degli anni sesssanta, settanta e ottanta lo ha ...... il mercato auto e' dominato da case che producono vetture a basso costo, comeMotor e ...- Pca 09 - 09 - 21 14:20:53 (0367) 5 NNNNTonight's Impact Wrestling is the final build towards Turning Point this Saturday. The main event will see Minoru Suzuki vs. Josh Alexander.The Seattle Mariners will induct Ichiro Suzuki into the team’s Hall of Fame during the 2022 season. Ichiro will be honored on Aug. 27 when Seattle faces Cleveland at T-Mobile Park. Ichiro spent parts ...