Super Green pass, ci siamo. Da oggi controlli e multe. (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da oggi scatta la stretta sui No Vax con il Super Green pass. Le misure sul certificato verde ‘rafforzato’ (ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione) entrano in vigore da oggi 6 dicembre fino al 15 gennaio 2022. Ed è subito un boom di Green pass scaricati! Esattamente 1.310.001 tra quelli ‘base’ e ‘rafforzati’, nelle Leggi su freeskipper (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dascatta la stretta sui No Vax con il. Le misure sul certificato verde ‘rafforzato’ (ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione) entrano in vigore da6 dicembre fino al 15 gennaio 2022. Ed è subito un boom discaricati! Esattamente 1.310.001 tra quelli ‘base’ e ‘rafforzati’, nelle

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Niente caffè al bar senza super pass in zona arancione. Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi regole anti-Covid… - teleischia : SUPER GREEN PASS, IN CAMPANIA SCATTANO I CONTROLLI SUI MEZZI PUBBLICI - lapiazzaweb : #supergreenpass ecco il provvedimento “Salva Natale” di Draghi. Leggi tutte le novità ?????? -