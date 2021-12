Scatta il Super Greenpass: ecco i punti di controllo a Roma per i mezzi pubblici (Di lunedì 6 dicembre 2021) Super Greenpass, si parte. Oggi, lunedì 6 dicembre 2021, Scattano le disposizioni relative alla certificazione verde rafforzata contenute nell’ultimo Decreto del Governo (qui tutte le regole). Per alcune attività non sarà più possibile l’accesso con il solo tampone ma servirà necessariamente la vaccinazione o l’avvenuta guarigione dal Covid. Novità importanti ci saranno però anche per il trasporto pubblico: sempre da oggi infatti il Greenpass, nella sua forma “base”, servirà per poter usufruire del trasporto pubblico. Super Greenpass e Greenpass base: cosa servirà per viaggiare Intanto precisiamo che certificato verde sarà necessario per i passeggeri dai 12 anni. Per salire su bus, tram, metro e treni regionali servirà la certificazione base, ovvero quella che si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021), si parte. Oggi, lunedì 6 dicembre 2021,no le disposizioni relative alla certificazione verde rafforzata contenute nell’ultimo Decreto del Governo (qui tutte le regole). Per alcune attività non sarà più possibile l’accesso con il solo tampone ma servirà necessariamente la vaccinazione o l’avvenuta guarigione dal Covid. Novità importanti ci saranno però anche per il trasporto pubblico: sempre da oggi infatti il, nella sua forma “base”, servirà per poter usufruire del trasporto pubblico.base: cosa servirà per viaggiare Intanto precisiamo che certificato verde sarà necessario per i passeggeri dai 12 anni. Per salire su bus, tram, metro e treni regionali servirà la certificazione base, ovvero quella che si ...

