Sampdoria | è stato arrestato | i tifosi tremano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La, dopo la sconfitta con la Lazio, è in piena zona retrocessione. La sconfitta, però, non è l’unico problema del club. Gabbiadini (Getty Images)La, nell’ultima giornata di campionato, è crollata sotto i colpi della Lazio; i blucerchiati sono stati travolti nel primo tempo dai ragazzi di Inzaghi autori di tre gol nell’arco di mezzora. Quarantacinque minuti definiti orribili da D’Aversa; il futuro del tecnico è ora in bilico considerando anche la posizione in classifica del club, solo cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il prossimo turno vedrà la delicatissima sfida contro il Genoa; un derby che vale doppio viste le difficoltà che stanno attraversando entrambe le squadre. Vincere potrebbe dare la spinta necessaria per risalire la classifica e cambiare il corso di una stagione, fino a questo momento, ben al di sotto ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria stato

Arrestato il presidente della, Massimo Ferrero . Il provvedimento arriva nell'ambito di un'inchiesta per reati societari ... Ferrero, arrestato dalla Guardia di finanza, ètrasferito in ...Massimo Ferrero, presidente dellaarrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Ferrero èportato nel carcere di San Vittore. Tra gli ...MILANO – L’arresto del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è avvenuto a Milano. Ai domiciliari, a quanto si apprende, sono finiti anche la figlia di Ferrero, Vanessa e un nipote. Ferrero è ...Il presidente è finito in manette per reati societari e bancarotta: il patron è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari.