Roma | a gennaio assalto al centrocampista e al terzino | tutti i nomi sul taccuino di Tiago Pinto

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Mourinho si aspetta dei regali da parte della dirigenza a. Il tecnico portoghese si aspetta almeno un paio di innesti nella prossima sessione. E questo al di là della situazione finanziaria del club che pochi giorni fa ha approvato il bilancio chiuso a giugno con un rosso di 185,3 milioni. Diogo Dalot,Manchester United Numericamente i ruoli da rinforzare sono quelli deldestro e delcentrale. Per la corsia di destra il nome più caldo è quello di Dalot che tuttavia, dall’arrivo del nuovo tecnico Rangnick, è divenuto titolare del Manchester United. L’alternativa è Henrichs del Lipsia. Offerto Stryger Larsen, resta in stand-by Bereszynski. Dennis Zakaria,Borussia MonchengladbachIn mediana il sogno resta Dennis Zakaria, mentre rimangono le ...

Commenta per primo Se Mourinho si aspettava dei regali in estate, figuriamoci sotto le feste. Come riporta Il Messaggero , con queste premesse attendersi almeno un paio di innesti a Roma è il minimo . E questo al di là della situazione finanziaria del club che pochi giorni fa ha approvato il bilancio chiuso a giugno con un rosso di 185,3 milioni. Numericamente i ruoli da rinforzare sono quelli del terzino destro e del centrocampista centrale. Per la corsia di destra il nome più caldo è quello di Dalot che tuttavia, dall'arrivo del nuovo tecnico Rangnick, è divenuto titolare del Manchester United. L'alternativa è Henrichs del Lipsia. Offerto Stryger Larsen, resta in stand-by Bereszynski. In mediana il sogno resta Dennis Zakaria, mentre rimangono le ...