Risotto con Strachítunt | grani di pepe verde e melograno | ecco la ricetta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Da luglio 2021 ha riaperto le porte il Caffè Duca d’Aosta, lo storico locale di Sottochiesa, frazione di Taleggio. Luogo che accoglie nella Valle dopo la salita negli Orridi, meta per la dovuta pausa di ciclisti, escursionisti e motociclisti. La nuova gestione è nelle mani di Mattia Arnoldi, ventiduenne con alle spalle una formazione in ambito della ristorazione presso l’Istituto Superiore San Pellegrino Terme ed esperienze di stagioni in giro per l’Italia, e di altri due soci. Mattia è convinto della sua scelta di restare in Val Taleggio, valle che ama. Nel locale rimesso completamente a nuovo in uno stile moderno e curato, lo affiancano per lo più giovani, alcuni della Val Taleggio, altri delle vallate limitrofe. La scelta di Mattia è di puntare soprattutto sulle grigliate di carne, la sua specialità, a cui affiancare anche dei menù più tradizionali e delle pizze che privilegino gli ...