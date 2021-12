Raccolta differenziata, ecco le novità: via le campane di vetro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMigliorate la qualità della Raccolta differenziata, eliminare le campane di vetro fissando un giorno (domenica) per il conferimento porta a porta ed analogamente ritirare a domicilio anche gli abiti usati. Sono alcune delle novità presentate questa mattina nella conferenza stampa con la partecipazione del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, Massimiliano Natella, assessore comunale all’Ambiente, Fabio Costarella, responsabile Centro Sud Italia progetti Conai, e Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita. Dopo oltre 10 anni dall’avvio della Raccolta differenziata, si farà una sorta di “tagliando” al sistema di Raccolta con delle novità ed un potenziamento della campagna di comunicazione oltre che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMigliorate la qualità della, eliminare ledifissando un giorno (domenica) per il conferimento porta a porta ed analogamente ritirare a domicilio anche gli abiti usati. Sono alcune dellepresentate questa mattina nella conferenza stampa con la partecipazione del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, Massimiliano Natella, assessore comunale all’Ambiente, Fabio Costarella, responsabile Centro Sud Italia progetti Conai, e Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita. Dopo oltre 10 anni dall’avvio della, si farà una sorta di “tagliando” al sistema dicon delleed un potenziamento della campagna di comunicazione oltre che ...

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta differenziata Pinerolo: da gennaio i cassonetti "elettronici" A partire da gennaio a Pinerolo entrerà in vigore la nuova raccolta differenziata con l'utilizzo di cassonetti smart. Per aprirli gli utenti dovranno essere in possesso di una tessera magnetica che verrà recapitata nelle prossime settimane. Il nuovo sistema ...

Da oggi a Montebelluna è attivo il numero "green" per le segnalazioni sul verde pubblico ...supera sé stessa e ottiene il 1° posto nella classifica dei comuni veneti con più di 30mila abitanti con una produzione di secco pro capite annuo pari a 48kg e una raccolta differenziata che si ...

“Il libro spazzatura”: un viaggio e un’inchiesta dentro la raccolta differenziata La Nazione Per lo sciopero del 13 dicembre possibili variazioni alle attività del servizio Igiene Urbana di Asp Lunedì 13 dicembre le attività del servizio Igiene Urbana di Asp potrebbero subire variazioni per lo sciopero nazionale dei lavoratori del comparto igiene ...

Milano green: dal 2022 eventi e manifestazioni diventano sostenibili e plastic free Milano - Milano sempre più attenta alla tutela dell’ambiente anche nei piccoli e grandi eventi. Dall’abbandono delle plastiche monouso all’utilizzo di materiali totalmente riciclabili per gli allestim ...

