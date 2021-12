Napoli, due amiche no vax muoiono per Covid all’ospedale Cotugno (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cinzia I. e Francesca C., due amiche che avevano palesato la loro cotrarietà al vaccino, sono morte all’ospedale Cotugno di Napoli. Inizialmente le due donne, dopo i primi sintomi, avevano provato a curarsi a casa in maniera completamente autonoma. Una scelta, visto il tragico epilogo, rivelatasi del tutto inutile. Successivamete le due amiche sono state L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cinzia I. e Francesca C., dueche avevano palesato la loro cotrarietà al vaccino, sono mortedi. Inizialmente le due donne, dopo i primi sintomi, avevano provato a curarsi a casa in maniera completamente autonoma. Una scelta, visto il tragico epilogo, rivelatasi del tutto inutile. Successivamete le duesono state L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

