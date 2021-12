MULTI Rilasciato RetroArch 1 9 14

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il team Libretro poche ore fa hauna nuova versione dicon il nuovo aggiornamento 1.9.14.come promemoria e’ un-emulatore disponibile per tante piattaforme comprese le console portatili ,gli smartphone e Steam, con il supporto alle librerie VulKAN,la funzione “Netplay” e UPnP per giocare in-player on-line e il supporto su windows di ANGLE.Le novità importanti di questa nuova versione è l’aggiunta dell’opzione Automatic Frame Delay e altri miglioramenti sul Netplay Piattaformeè disponibile sulle seguenti piattaforme: DOS Windows Linux Emscripten (WebAssembly e JavaScript) FreeBSD NetBSD OpenBSD Haiku Solaris macOS (PPC, x86-32 e x86-64) PlayStation 2 PlayStation 3 PlayStation Portatile PlayStation Vita Microsoft Xbox Microsoft Xbox ...

