Moby Prince, Draghi: "Non ci sono documenti secretati. Fare luce su responsabilità" (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Ricostruire le circostanze che hanno causato l'immane tragedia" scrive il Presidente del Consiglio nella lettera alla commissione parlamentare d'inchiesta che aveva chiesto la desecretazione degli atti Leggi su rainews (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Ricostruire le circostanze che hanno causato l'immane tragedia" scrive il Presidente del Consiglio nella lettera alla commissione parlamentare d'inchiesta che aveva chiesto la desecretazione degli atti

Advertising

Deputatipd : Ringraziamo il Presidente del Consiglio Mario Draghi per aver risposto alla richiesta di desecretare gli atti relat… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: Disastro Moby Prince, Draghi in Commissione d’Inchiesta: “Non ci sono atti secretati” - PrimaCommunica2 : Disastro Moby Prince, Draghi in Commissione d’Inchiesta: “Non ci sono atti secretati” - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: “Sulla Moby Prince nessun atto secretato”: Draghi risponde alla commissione d’inchiesta. “Ferita aperta, fare luce su… - infoitsport : Moby Prince: Draghi, ferita aperta, fare luce su responsabilità -