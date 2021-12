Mimmo Paladino: «Dante ha scritto la Commedia, io la dipingo» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mimmo Paladino parla con voce bassa, calma. Come se la vita per lui fosse stata quasi un gioco, con l’atteggiamento leggero di chi l’ha affrontata seguendo bene la lezione di Italo Calvino. Leggerezza è saper planare sulle cose dall’alto, «non avere macigni sul cuore». Con questo spirito ha voluto mettersi in gioco illustrando la Divina Commedia. A 700 anni dalla morte di Dante, Forma Edizioni dedica un omaggio con un volume prezioso corredato da 50 riproduzioni di opere appositamente realizzate da uno dei maestri della Transavanguardia. Dalla sua casa vicino a Benevento anticipa a Panorama che tra Campania e Puglia sta girando un film dal titolo evocativo: Inferno. «Spero sia pronto per la prossima Mostra del Cinema di Venezia». Intanto spiega il rapporto che ha con la Commedia. Che per lui è ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 dicembre 2021)parla con voce bassa, calma. Come se la vita per lui fosse stata quasi un gioco, con l’atteggiamento leggero di chi l’ha affrontata seguendo bene la lezione di Italo Calvino. Leggerezza è saper planare sulle cose dall’alto, «non avere macigni sul cuore». Con questo spirito ha voluto mettersi in gioco illustrando la Divina. A 700 anni dalla morte di, Forma Edizioni dedica un omaggio con un volume prezioso corredato da 50 riproduzioni di opere appositamente realizzate da uno dei maestri della Transavanguardia. Dalla sua casa vicino a Benevento anticipa a Panorama che tra Campania e Puglia sta girando un film dal titolo evocativo: Inferno. «Spero sia pronto per la prossima Mostra del Cinema di Venezia». Intanto spiega il rapporto che ha con la. Che per lui è ...

Advertising

panorama_it : Il maestro della Transavanguardia ha realizzato un omaggio affascinante all’opera. E ora gira un film sull’Inferno:… - semprelibri : RT @franzamazzotti: Per resistere non dobbiamo mai abbandonare le nostre radici. Per diventare internazionali, dobbiamo appartenere a un Pa… - Ss51202463 : RT @franzamazzotti: Per resistere non dobbiamo mai abbandonare le nostre radici. Per diventare internazionali, dobbiamo appartenere a un Pa… - gighea : RT @franzamazzotti: Per resistere non dobbiamo mai abbandonare le nostre radici. Per diventare internazionali, dobbiamo appartenere a un Pa… - guastellae : RT @franzamazzotti: Per resistere non dobbiamo mai abbandonare le nostre radici. Per diventare internazionali, dobbiamo appartenere a un Pa… -