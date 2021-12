Milano, uomo ucciso nel suo appartamento: usata una motosega (Di martedì 7 dicembre 2021) Un uomo di 82 anni è stato ucciso nel suo appartamento al 7° piano di un condominio di Via Giulio Romano a Milano . Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Da una prima ricostruzione, ignoti ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) Undi 82 anni è statonel suoal 7° piano di un condominio di Via Giulio Romano a. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Da una prima ricostruzione, ignoti ...

Advertising

LaStampa : Uomo di 82 anni ucciso in casa a Milano, usati coltello e motosega - andreastoolbox : Uomo ucciso in casa a Milano, colpito anche con una motosega - Rai News - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Omicidio a Milano: uomo di 82 anni ucciso a coltellate. Per entrare in casa usata una moto sega - twitlalla : Leggo di 1 uomo ucciso con coltellate e motosega, non lontano dal centro di #Milano Oh però, vuoi mettere? Abbiamo… - Corriere : Omicidio a Milano: uomo di 82 anni ucciso a coltellate. Per entrare in casa usata una moto sega -